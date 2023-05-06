Учащийся петербургской школы продавал классную руководительницу на сайте бесплатных объявлений

Учащийся одной из школ Петербурга разместил объявление о продаже учительницы на интернет-сервисе, а после отказывался его удалять даже по просьбе родителей и других педагогов.

Фото: Pxhere

К правоохранителям обратилась 46-летняя классная руководительница, работающая в школе Фрунзенского района. Женщина пояснила, что во время уроков ее тайно сфотографировал ученик, после чего опубликовал снимок на интернет-сервисе бесплатных объявлений о продаже. Об этом сообщает АБН.

Под фотографией 14-летний школьник написал оскорбительные слова в адрес учительницы, а затем показал публикацию одноклассникам, которые и рассказали женщине о произошедшем.

С мальчиком пытались поговорить, но он не собирался удалять объявление о продаже классной руководительницы. Родители убедить школьника убрать запись с сайта также не смогли.

Оскорбленная учительница заметила, что до этого инцидента администрация школы уже обращалась к специалистам из-за ненадлежащего поведения подростка и из-за бездействия со стороны родителей.

Преподавательница попросила правоохранителей принять меры в отношении семьи школьника. Если ситуацию не урегулируют, дело может дойти до суда.