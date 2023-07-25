Решением Смольного Фонд медицинского страхования в Петербурге возглавит Константин Звоник

В Санкт-Петербурге выбрали нового директора Территориального фонда медицинского страхования. Должность получил Константин Звоник.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В пресс-службе Смольного уточнили, что соответствующее постановление уже подписано. Согласно документу, с 26 июля Звоник вступает на должность директора госучреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт‑Петербурга».

Горожанам рассказали, что новый глава Фонда медицинского страхования является выпускником Первого Санкт‑Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова.

С осени 2021 года по настоящий момент занимает пост специального представителя Губернатора Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Александр Абросимов оставил пост после девяти лет работы.