В Металлострое нашли труп неизвестного в черных ботинках

В Колпинском районе выясняют личность мужчины без документов, найденного мертвым накануне. Следов насильственной смерти специалисты не зафиксировали.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о мертвом гражданине в поселке Металлострой правоохранителям сообщили около шести часов вечера 24 июля. Уточнялось, что покойному на вид лет 50.

По прибытию на место специалисты обнаружили труп мужчины без документов. На теле следов насильственной смерти не зафиксировали.

Неизвестный был одет в куртку темно-синего цвета, черную рубашку, брюки и ботинки черного цвета. Особых примет отметить не удалось, но у мужчины взяли отпечатки пальцев для идентификации личности.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что обгоревший труп пропавшей без вести петербурженки нашли в доме на территории Гатчинского района.