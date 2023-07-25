К выходным Петербург накроет аномальное 30-градусное пекло

Синоптики анонсировали жару в +30 градусов, которая установится на территории Петербурга в эти выходные. Постепенно воздух начнет прогреваться уже с четверга.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Аномальная жара задержится в Северной столице на 30 июля и 1 августа. В это время столбик термометра достигнет +30 градусов, сообщает метеоцентр «Фобос».

Тем не менее, на протяжении текущей недели сохранится прохладная и пасмурная погода. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, местами даже с грозами. Преобладающая температура при этом составит от +21 до +24 градусов.

Подогревать город солнце начнет к пятнице. Уже тогда ожидается около +24 градусов, ну а к выходным жара раскроется в полную силу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 25 июля к горожанам с недолгим визитом вернется тепло.