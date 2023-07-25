Тепло вернется в Петербург с коротким визитом 25 июля

На территории Северной столицы после затяжной прохлады немного потеплело. В течение дня столбик термометра дорастет до 24 градусов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 25 июля Петербург ждет короткий визит тепла. Город остается на периферии обширного циклонического вихря, но вместе с юго-западными ветрами в регион вернутся более теплые воздушные массы.

Пока на территории Культурной столицы все еще облачно с прояснениями, во второй половине дня могут пройти кратковременные дожди, местами даже с грозами. Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, по области может потеплеть до +25 градусов.

Ветер во вторник ожидается юго-западный, при грозе порывистый, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление упадет до 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, по прогнозу синоптика, снова кратковременные дожди и и не выше +22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в городе не Неве было также облачно, но чуть холоднее.