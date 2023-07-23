Облачно и до +22 градусов ожидается 23 июля в Петербурге

По-настоящему жаркого дня 23 июля в Петербурге можно е ждать. Температура в городе поднимется лишь до +22 градусов.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Последний день недели в Петербурге пройдет преимущественно без осадков. Однако 23 июля все же будет облачно с прояснениями и ветрено. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Такая синоптическая ситуация будет складываться из-за северного атмосферного фронта, который заденет краем облачной систему Ленинградскую область. Из-за этого, местами в регионе могут пройти кратковременные дожди с грозами.

Воздух прогреется лишь до +20 и +22 градусов. А по области эти значения составят +18 и +23 градуса. Ветер западный, порывистый. Будет дуть со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Это ниже нормы.

24 июля в Северной столице местами ожидаются кратковременные дожди и до +22 градусов.

Ранее Санкт-Петребург.ру сообщал, что к выходным погода на территории города остается в меру прохладной, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.