К субботе в Петербурге установились прохладная стабильность и пониженное атмосферное давление

К выходным погода на территории Северной столицы остается в меру прохладной, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в субботу, 22 июля, условия погоды для петербуржцев продолжит формировать малоподвижный циклонической вихрь, который обосновался над севером Европейской России. Облаков в небе до сих пор довольно много, поэтому местами стоит ждать кратковременные осадки.

Температурные показатели при этом остаются ниже климатической нормы. За день потеплеет максимум до +22 градусов, по области столбик термометра дорастет до +23 градусов, а где-то опустится до +18 градусов. Ветер придет западный, порывистый со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье горожан ожидает похожая на сегодняшнюю погода.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до центра города дожди могут дойти только к воскресенью.