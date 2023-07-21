В последние дни на территории Северной столице установилась достаточно стабильная погода. Местами встречаются кратковременные дожди, которые до центра города никак не доходят.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что ничего нового в прогнозе пока не ожидается. На территории региона атмосферное давление все еще понижено, циклонов и атмосферных фронтов нет. Дожди при этом активно поливают только Карелию, а по Ленобласти и Петербургу осадков либо нет, либо они кратковременного характера.

По словам синоптика, в субботу, 22 июля, дождей будет заметно меньше, чем в воскресенье. Ночью в Ленобласти обычно от +9 до +14 градусов, а днем воздух может прогреться до +22 градусов. При этом наблюдается постоянный, но несильный ветер западных направлений.

В городе на Неве дожди тормозят западные воздушные массы, которые разгоняют облака. Именно поэтому в центре города осадков нет уже третий день, но по югу гроза встречается. В выходные осадки, возможно, даже доберутся до центральных районов.

Температура воздуха остается от +20 градусов до +22 градусов. Прохладнее горожанам может быть у залива.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что рабочая неделя в городе на Неве завершается аномальными температурами.