Чиновник из Петербурга станет главой Министерства образования и науки в Нижегородской области

Министром образования и науки Нижегородской области станет выходец из Петербурга, кандидат физико-математических наук Михаил Пучков, который ранее работал в петербургской администрации.

Фото: комитет по образованию Петербурга

О назначении Пучкова главой нижегородского Министерства образования и науки написал губернатор региона Глеб Никитин, передает «МК в Питере». Он принял соответствующее решение по итогам беседы с финалистами конкурса на включение в резерв управленческих кадров Нижегородской области «Команда Правительства».

Ранее данную должность занимала Ольга Петрова. Пучков до назначения занимал пост заместителя директора департамента образования Санкт-Петербурга. До этого он десять лет работал проректором по инновациям и информационным технологиям в Российском государственном педагогическом университета (РГПУ) имени Герцена.