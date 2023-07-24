Стало известно, что стало с памятником польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище
Памятник польским жертвам политических репрессий, который ранее находился на Левашовском кладбище, отправлен на реставрацию после совершенного на него акта вандализма. Когда он будет возвращен на место, пока не сообщается.
Об исчезновении монумента заявил генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Слюбовски. Он также заявил, что дипломаты представительства собираются направить по этому поводу официальную ноту в МИД РФ.
Однако, по данным источника РИА Новости в Смольном, памятник был отправлен на реставрацию из-за порчи со стороны вандалов. Соответствующее решение было принято по итогам проведенной специалистами проверки.
Напомним, монумент появился в Санкт-Петербурге 30 октября 1993 года. Он сделан из серого гранита и представляет собой глыбу с опирающимся на нее католическим крестом. В 1998 году памятник отреставрировали. Тогда же там появилась надпись «Прощаем и простите нас».
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о появлении в Северной столице памятникам Петру и Февронии Муромским. Монумент был открыт в Курортном районе – на территории храма, построенного в память о святых.