В Ленобласти женщина вызвала полицию и стала подозреваемой в убийстве
В Выборгском районе Ленобласти местную жительницу подозревают в убийстве своего знакомого ножом. Женщина сама вызвала полицию на место происшествия.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 22 июля в полицию позвонила 36-летняя жительница поселка Лесное. Она сообщила, что в поселке Житково у одного из домов мужчина ранен ножом в грудь.
Правоохранители выехали на место. Когда они приехали, 56-летний пострадавший был уже мертв. На его теле были видны ножевые раны на груди и спине.
В доме помимо погибшего были еще четыре человека: трое местных жителей и звонившая женщина. Их опросили. В результате мужчины выступили в качестве свидетелей, а знакомая убитого была задержана в качестве подозреваемой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе вечером 22 июля случился конфликт между группой петербуржцев. В результате трое оказались в больнице с ножевыми ранениями.