В Ленобласти женщина вызвала полицию и стала подозреваемой в убийстве

В Выборгском районе Ленобласти местную жительницу подозревают в убийстве своего знакомого ножом. Женщина сама вызвала полицию на место происшествия.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 22 июля в полицию позвонила 36-летняя жительница поселка Лесное. Она сообщила, что в поселке Житково у одного из домов мужчина ранен ножом в грудь.

Правоохранители выехали на место. Когда они приехали, 56-летний пострадавший был уже мертв. На его теле были видны ножевые раны на груди и спине.

В доме помимо погибшего были еще четыре человека: трое местных жителей и звонившая женщина. Их опросили. В результате мужчины выступили в качестве свидетелей, а знакомая убитого была задержана в качестве подозреваемой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе вечером 22 июля случился конфликт между группой петербуржцев. В результате трое оказались в больнице с ножевыми ранениями.