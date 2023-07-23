В Петербурге решили сдать комнату над квартирой Иосифа Бродского

В Петербурге сдают комнату над квартирой-музеем Иосифа Бродского. Соседями поэта могут стать только люди без животных.

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Над коммунальной квартирой поэта Бродского в Петербурге решили сдать в найм помещение для жилья. Снять комнату жителям города предлагает музей «Полторы комнаты», который посвящен драматургу. Об этом сообщает Neva.Today.

Возможно, такое жилье будет востребовано среди желающих почувствовать себя соседом Иосифа Бродского. На улице Короленко он с родителями прожил 17 лет. А после эмигрировал. Отмечается, что в квартире могут проживать до четырех человек. При этом в нее запрещается въезжать с животными.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Царском Селе планируют заняться реставрацией дачи поэта Александра Пушкина. Здание находится на Пушкинской улице и уже нуждается в ремонте.