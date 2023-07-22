Девять петербуржцев представят Экосборную России в Нижнем Новгороде

Несколько жителей Санкт-Петербурга представят Экосборную России в гранд-финале проекта «Экософия». Мероприятие пройдет на территории Нижнего Новгорода.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В пресс-службе Смольного сообщили, что уникальный шанс выпал девяти жителям города на Неве. Именно они вошли в Экосборную России и теперь отправятся в Нижний Новгород для участие в гранд-финале проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Обширная деловая программа на тему экологии пройдет с 26 по 30 июля. В ходе мероприятия его участники поборются за звание эколидера.

Петербуржцы, выбранные в экосбороную, заняты созданием документального фильма об экологии, занимаются раздельным сбором отходов, а также создают новые эколого-краеведческие маршруты. Кроме того, к их заслугам можно отнести разработку и продвижение образовательных проектов для молодого поколения.

Напомним, что граждане со всех уголков страны на протяжении года принимали участие в эко-мероприятиях, чтобы представить регион в финале конкурса. Целью проекта является демонстрация экологического образа жизни.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в июне вице-губернатор Поляков наградил экологов Северной столицы.