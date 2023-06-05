Вице-губернатор Поляков наградил петербургских экологов

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков посетил ежегодное мероприятие «День Эколога» и поздравил представителей данной отрасли с профессиональным праздником. Особенного отличившиеся специалисты получили награды.

Фото: официальный канал вице-губернатора Кирилла Полякова

В понедельник, 5 июня, в России отмечается «День Эколога». Вице-губернатор Кирилл Поляков выступил перед участниками экологического праздника в Петербурге и наградил наиболее отличившихся специалистов в данной отрасли, о чем рассказал в своем телеграм-канале.

Фото: официальный канал вице-губернатора Кирилла Полякова

По словам Полякова, бережное отношение к природе – один из главных приоритетов работы петербургского правительства. Известно, что в Северной столице реализуется много крупных экологических проектов, которые достигают положительных результатов благодаря общей работе и усилиям над ними.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вице-губернатор Петербурга Поляков поздравил путейцев Горэлектротранса с юбилеем.