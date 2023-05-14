Вице-губернатор Петербурга Поляков поздравил путейцев Горэлектротранса с юбилеем

В Санкт-Петербурге Служба пути петербургского Горэлектротранса отмечает свой 85-летний юбилей. С этим событием организацию поздравил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

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В своем telegram-канале Поляков поздравил коллектив Службы с юбилеем, пожелал работникам крепкого здоровья, процветания, благополучия и успехов в работе на благо транспортной отрасли Петербурга.

Горожанам напомнили, что от деятельности путейцев зависят безопасность и комфорт пассажиров. В том числе, специалисты обеспечивают надежность конструкций, по которым плавно и быстро едут современные трамваи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что СПб ГКУ «Организатор перевозок» в конце апреля отпраздновал свой 36-й день рождения. Напомним, что учреждение занимается организацией работы петербургского наземного пассажирского транспорта.