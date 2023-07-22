В Петербурге только 35% горожан хотели бы стать чиновниками

В столицах снизилось количество желающих служить в государственных структурах. Например, в Петербурге доля таких граждан составляет всего 35% человек.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Число людей, которые не пошли бы добровольно на госслужбу, уменьшилось как в городе на Неве, так и в Москве. При этом в регионах наблюдается обратная ситуация, сообщает «МК в Питере».

Так, в сравнении с результатами 2021 года доля желающих пойти на госслужбу в Петербурге упала с 45 % до 35 %. Показатель почти в равной степени снизился и у москвичей, и у жителей Культурной столицы.

На территории регионов, наоборот, стало больше желающих служить в госструктурах. Количество изменилось с 35% до 37%. При этом, как правило, желание работать чиновниками чаще изъявляют граждане, которым больше 45 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что многих горожан работа не отпускает даже во сне.