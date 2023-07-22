ОЭЗ «Санкт-Петербург»заняла одну из лидирующих позиций в рейтинге, обогнав другие регионы

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» вошла в пятерку лидеров по России. Главенствующую позицию она занимает вот уже несколько лет.

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Согласно данным очередного отчета о работе Особых экономических зон (ОЭЗ) России, который представило Министерство экономического развития РФ, город на Неве по эффективности вновь стал одним из лидеров. Как сообщает пресс-служба Смольного, ОЭЗ «Санкт-Петербург» вошла в пятерку лидеров рейтинга.

Уточняется, что ОЭЗ в Петербурге заняла высокую позицию по эффективности среди зон технико-внедренческого типа. Кроме того она преуспела по количеству созданных резидентами и управляющими компаниями ОЭЗ рабочих мест, объему инвестиций и уплаченных налогов.

Так, за счет ОЭЗ в Северной столице появилось 829 рабочих мест. При этом резиденты привлекли больше 11,5 миллиардов рублей инвестиций и уплатили 10,1 миллиардов рублей налогов.

Примечательно, что ОЭЗ «Санкт-Петербург» лидирует уже не первый год. При этом проект демонстрирует заинтересованность инвесторов в территориях, а также в готовых производственных площадках на территории ОЭЗ.

Горожанам напомнили, что петербургской ОЭЗ в субботу, 22 июля, исполнилось 18 лет. С момента ее основания общая выручка резидентов достигла 338 миллиардов рублей. Совокупные инвестиции в проекты при этом составили 88,3 миллиардов рублей, а общий объем уплаченных налогов остановился на цифре в 51,3 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице ОЭЗ может расшириться на земли бывшего завода Toyota.