В Петербурге любителя чужих лестниц-стремянок заключили под стражу

Решением суда в Северной столице мужчину, промышлявшего кражей чужих стремянок, отправили под стражу до сентября. В общей сложности злоумышленник незаконно присвоил три лестницы.

Фото: baltphoto/Елена Яковлева

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что из магазинов и ресторанов города пропали несколько стремянок. За совершение преступления был задержан лжеэлектрик, который теперь проведет под стражей около двух месяцев.

Наказание злоумышленнику озвучил Калининский районный суд. Преступной деятельностью гражданин занимался с марта по июль текущего года. В общей сложности из заведений пропали как минимум три лестницы, сумма ущерба составила примерно 45 тысяч рублей.

По версии следствия, первая кражу заметили в продовольственном магазине, после этого к списку присоединилась еще одна торговая точка. Третью стремянку мужчина, который всегда представлялся электриком, вынес из ресторана.

Под стражей злоумышленник пробудет до 20 сентября.

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