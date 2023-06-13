Житель Ленобласти настолько хотел смотреть телевизор, что украл его у своего 44-летнего соседа

Любитель телевизионных шоу из Луги безвозвратно позаимствовал телевизор «Telefunken» у своего соседа, предварительно его избив. Однако похищенное все же пришлось вернуть, после чего подозреваемый поехал с ночевкой в ИВС.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшее воскресенье, 11 июня, правоохранители получили заявление от 45-летнего жителя Луги, который рассказал, что его избили в собственном доме.

Прибывшие по адресу полицейские установили, что заявитель пострадал от 28-летнего соседа, который, применив физическую силу, ушел восвояси с телевизором пострадавшего.

Подозреваемый телезритель был задержан в своем же доме, спустя несколько часов. Там же правоохранители обнаружили и сам «ящик».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), после чего задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Известно, что к моменту задержания у 25-летнего злоумышленника уже имелось пять судимостей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на набережной Обводного канала два рецедивиста побили петербуржца, а после забрали у него телефон и деньги.