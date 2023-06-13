На набережной Обводного канала два рецедивиста побили петербуржца, а после забрали у него телефон и деньги

Два двуга-рецидивиста напали на 44-летнего петербуржца и, избив его, обчистили его карманы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г», части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц и с применением насилия, не опасного для жизни).

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 10 июня, в полицию поступило сообщение о том, что 44-летний петербуржец подвергся грабежу у одного из домов по набережной Обводного канала, где двое неизвестных, применив к нему физическое насилие, похитили его телефон и 10 тысяч рублей.

Подозреваемые попались полиции на следующий день. Ими оказались 42-летний житель Ленобласти, имеющий за спиной четыре судимости и 43-летний петербуржец, в послужном списке которого девять судимостей, две из которых за аналогичные преступления.

Оба задержанных отправлены в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре Петербурга грабители обчистили иностранца, оставив его без денег, документов и загранпаспорта.