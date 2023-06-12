В центре Петербурга грабители обчистили иностранца, оставив его без денег, документов и загранпаспорта

В Центральном районе на иностранного гражданина напали грабители, которые, применив силу, забрали у него личные вещи, включая загранпаспорт.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, к правоохранителям сообщение о 23-летнем пострадавшем поступило рано утром 11 июня от врачей. Уточнялось, что гражданина Узбекистана с ушибом мягких тканей головы доставили ночью от Лиговского проспекта. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Позже молодой человек рассказал, что же с ним произошло. Оказалось, что в 2022 году иностранец приехал на территорию РФ с целью работы, однако сейчас проживает в стране нелегально.

В ночь с 10 на 11 июня гражданин находился во дворе дома по Лиговскому проспекту, где на него напали двое неизвестных. мужчины, применив физическую силу, похитили у мигранта кардхолдер, в котором находились патент на работу, а также водительское удостоверение. Кроме того пострадавший остался без миграционной карты, личной банковской карты, заграничного паспорта, мобильного телефона и 20 тысяч рублей. Забрав личные вещи иностранца, злоумышленники с места происшествия скрылись.

В настоящее время приметы преступников устанавливаются. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе злоумышленник вырвал у пенсионерки сумку, сломав ей руку.