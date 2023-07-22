Пассажирский поезд из Петербурга не доехал до Евпатории и встал в пути

Состав, следующий из Санкт-Петербурга в Евпаторию, экстренно остановили в пути. Пассажиров пересадили на автобусы, которые доставили их до ближайших электричек.

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Поезд №179 отправился из Петербурга в Евпаторию еще 20 июля. В субботу, 22 июля, его остановили у станции Ефремовской. Там пассажиров пересадили в автобусы и отправили до Остряково, где граждане могли сесть на электричку и отправиться в Евпаторию, сообщает пресс-служба компании «Гранд-Сервис Экспресс».

Отмечается, что задержка на станции составила больше часа. Кроме того, в направлении полуострова Крым остановили поезд № 177 Москва — Симферополь, а также состав № 28 Москва — Симферополь и поезд № 160 Симферополь — Москва.

В настоящее время из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма остановлено движение по Крымской железной дороге. Ограничение ввели на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 17 июля на Крымском мосту произошел инцидент. Из-за этого задержали сразу несколько поездов, среди которых также был состав, следующий из Северной столицы в Евпаторию.