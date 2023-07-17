Поезд, следующий из Петербурга в Евпаторию, задержали на несколько часов из-за ЧП на Крымском мосту

Утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту произошел инцидент, из-за которого задержали сразу несколько поездов. Среди запланированных маршрутов оказался состав, следующий из Петербурга в Евпаторию.

Фото: Baltphoto

В пресс-службе РЖД утонили, что расписание поездов изменили в связи с повреждением дорожного полотна на Крымском мосту. После произошедшего был создан штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом, во главе которого втсал гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Движение транспорта по переправе постепенно восстанавливают. В частности, уже был отправлен состав, направляющий из Симферополя в Москву.

Среди задержанных поездов оказался и состав № 179, который должен перевезти пассажиров из Петербурга в Евпаторию. Отправление транспорта уже задержано больше чем на час. В Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» дополнили, что на 12:30 состав из Петербурга (отправлением от 15 июля) следует с опозданием уже больше чем на четыре часа.

Уточняется, что специалисты делают все для возвращения в график движения поездов «Таврия», поэтому ко времени прибытия их на станцию задержка может уменьшиться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на днях из-за очередного поджога релейного шкафа в Северной столице задержал несколько поездов.