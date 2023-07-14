В Петербурге очередной поджог релейного шкафа задержал несколько поездов

Пара электричек и один поезд дальнего следования вынужденно задержались в пути на Октябрьской железной дороге (ОЖД), предположительно, из-за поджога релейного шкафа. Известно, что похожие инциденты происходили и раньше.

Фото: Baltphoto / Дарья Иванова

Вероятное возгорание заметили около часа ночи 14 июля на перегоне Обухово — Славянка. В результате релейный шкаф полностью вышел из строя, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

Отмечается, что причиной поломки механизма стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Как следствие, было задержано сразу несколько поездов на Московском направлении.

Сбился с расписания пригородный поезд № 6526 Любань — Санкт-Петербург. Задержка составила около 7 минут. Также позже на 6 минут отправили состав № 6804 Мга – Санкт-Петербург. Пассажирский поезд № 110 Санкт-Петербург — Астрахань отстал на 6 минут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красном Селе ночью 6 июля неизвестные устроили поджог ретрансляционного шкафа у одноименной станции. В тот раз возгорание никак не повлияло на движение поездов.