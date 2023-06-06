Неизвестные подожгли релейный шкаф в Красном Селе в ночь на 6 июня и обронили на ж/д путях перчатку

В Петербурге в Красном Селе минувшей ночью, 6 июля, неизвестные устроили поджог ретрансляционного шкафа у одноименной станции. Известно, что возгорание никак не повлияло на движение поездов.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На железно-дорожных путях у станции Красно Село неизвестные подожгли релейный шкаф. Neva.Today сообщает, что инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июня.

Известно, что злоумышленники отогнули дверцу и сломали петли ретрансляционного шкафа, после чего облили горючей жидкостью и подожгли. Релейный шкаф горел полностью, но на работу поездов это никак не повлияло.

Поджог обнаружили работники станции. Именно они вызвали пожарную бригаду и правоохранителей. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили перчатку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка неизвестный поджог релейный шкаф.