Неизвестные подожгли релейный шкаф в Красном Селе в ночь на 6 июня и обронили на ж/д путях перчатку
В Петербурге в Красном Селе минувшей ночью, 6 июля, неизвестные устроили поджог ретрансляционного шкафа у одноименной станции. Известно, что возгорание никак не повлияло на движение поездов.
На железно-дорожных путях у станции Красно Село неизвестные подожгли релейный шкаф. Neva.Today сообщает, что инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июня.
Известно, что злоумышленники отогнули дверцу и сломали петли ретрансляционного шкафа, после чего облили горючей жидкостью и подожгли. Релейный шкаф горел полностью, но на работу поездов это никак не повлияло.
Поджог обнаружили работники станции. Именно они вызвали пожарную бригаду и правоохранителей. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили перчатку.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка неизвестный поджог релейный шкаф.