Петербуржцам напомнили, как не допустить развитие столбняка

Не так часто мы обращаем внимание на незначительные порезы. А между тем, без обработки, в рану может попасть инфекция, которая разовьется в тяжелую и неприятную болезнь. Таким образом, в частности, есть риск подхватить столбняк. Специалист объяснили, как избежать печальных последствий.

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что, действительно, эффективным способом профилактики столбняка может стать только вакцинация. В число мер профилактики можно включить своевременную обработку ран, а также их правильное лечение.

Известно, что столбнячная палочка широко распространена в природе. Она прячется в почве и кишечнике домашних животных. При этом, чтобы попасть в организм человека, инфекции не нужно много: достаточно маленького, неглубокого пореза, например.

К основным симптомам столбняка относятся судороги, которые появляются при раздражающих факторах, среди которых шум, свет и прикосновение. В случаях с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек рекомендуется не заниматься самолечением и посетить врача.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что город на Неве начал активно готовиться к вакцинации против гриппа.