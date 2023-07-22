После дорожного конфликта с применением кулаков и баллончика в Апраксином переулке пострадали туристы-двойняшки

В Центральном районе между мужчинами на дороге завязался конфликт, который перерос в драку. В результате пострадали два приезжих из Краснодарского края брата, родившихся в один день.

Фото: Unsaplsh

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о рукоприкладстве в Апраксином переулке правоохранителям сообщили около двух часов дня 21 июля. На месте происшествия задержали двух мужчин, проживающих в Северной столице, которые повздорили с приезжими из Краснодарского края гражданами. Последние, являются родственниками.

В участок доставили 28-летнего неработающего петербуржца и 25-летнего горожанина, которые во время дорожного конфликта, применив баллончик, избили двух жителей Краснодарского края 29 лет.

Драчунов поместили в СПСЗЛ. Пострадавшие самостоятельно обратились к врачам с ушибами мягких тканей головы, а затем, после оказания помощи, в удовлетворительном состоянии были отпущены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что один из нападавших уже привлекался к наказанию за аналогичное преступление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за избиение горожанина бутылкой на набережной Обводного канала задержали туриста с судимостями.