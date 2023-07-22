В Петербурге около половины сотрудников завода Hyundai до сих пор остаются без работы

Завод Hyundai, распложенный на территории Северной столицы, отправил в простой примерно половину сотрудников. Такой режим на предприятии будет действовать как минимум до конца июля.

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В общей сложности, по заявлению ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», без работы пока остаются 476 сотрудников, что составляет примерно 50% от общей численности работников предприятия. Как отметили в центре занятости населения Санкт-Петербурга, с заводом ведется постоянное взаимодействие, но о планах сократить штат пока уведомлений не было. В случае изменения ситуации специалисты подберут сотрудникам предприятия новое место работы и предложат программы бесплатного обучения, сообщает ТАСС.

Одновременно с этим моторный завод Hyundai WIA в Петербурге все еще также находится в ожидании. Предприятие сообщило о простое для 53 человек.

Напомним, что головной завод Hyundai, а также Hyundai WIA ушли в простой еще в марте 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бывший завод Nissan окончательно превратился в «Лада Санкт-Петербург».