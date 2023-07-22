На протяжении двух дней петербуржцы смогут кататься по участку ЗСД, не потратив ни копейки

В Санкт-Петербурге на время вводят бесплатный проезд по некоторым участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД). Нововведение связано с репетицией и проведением парада ко Дню Военно-морского флота РФ.

Фото: Baltphoto

В пресс-служба ЗСД сообщили, что дорогу сделают бесплатной горожан 23 и 30 июля в определенные временные промежутки. Специалисты напомнили, что в эти дни будут разведены сразу четыре моста, среди которых Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий. Такое решение может заметно затруднить движение на дорогах, поэтому в некоторых частях ЗСД сделали бесплатной и доступной для всех автомобилистов.

Так, без оплаты можно будет проехать от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и по обратному пути. Нововведение заработает с 9 до 14 часов 23 июля, а также с 7 утра до двух дня в день проведения парада.

Отмечается, что транзитные поездки по указанному участку будут тарифицироваться в обычном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в день ВМФ жители Кронштадта смогут проехать через дамбу по пропускам, выданным МФЦ.