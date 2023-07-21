Шуваловский дворец в Парголово могут обустроить под частный детсад и школу

Шуваловский дворец планируют превратить в крупнейший частный образовательный центр в Санкт- Петербурге. Здание планируют обустроить под детский сад и школу.

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Так, новый девелопер хочет приспособить усадьбу Шуваловых под образовательно учреждение, а рядом создать рекреационные апартаменты. Под современное пользование специалисты хотят приспособить все четыре объекта, среди которых Большой дворец, Малый дворец, конный двор и дом садовника. Каждый из них планируется отреставрировать, сообщает DP.RU.

Когда работы в здании Большого дворца завершатся, там разместят школу и детский сад. Кроме того, полностью переделают два здания, которые были построены для нужд Всероссийского научно-исследовательского института токов высокой частоты им. Вологдина.

В настоящее время президиум ВООПИК уже рассмотрел и одобрил представленный проект усовершенствования Шуваловского дворца в Парголово. Реновации проведут и в окружающем усадьбу парке. Предполагается, что работы займут три года с момента получения разрешения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории усадьбы Шуваловых могут разместить санаторно-курортный комплекс.