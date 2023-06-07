На территории усадьбы Шуваловых в Парголово могут разместить санаторно-курортный комплекс

В усадьбе Шуваловых, которая расположена на территории Парголово, планируют разместить санаторно-курортный комплекс с новыми корпусами.

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Соответствующий проект рассмотрел Совет по культурному наследию Петербурга. Таким образом, по словам руководителя ООО «Кант» Игоря Пасечника, являющегося разработчиком проекта, на территории усадьбы в Шуваловском парке может появиться новый санаторно-курортный комплекс, сообщает портал nsp.ru.

Вместе с этим Большой дворец может стать школой. Но главными предметами обсуждения стали не исторические здания, а корпуса, которые были построены еще в советские годы. Предполагается, что объекты будут снесены, а на их месте появятся спальные корпуса. Один из экспертов отметил, что новые здания должны соответствовать стилю усадебной застройки.

Уточняется, что заработанные от проекта будут средства могут быть использованы на реконструкцию всех заброшенных памятников, которые находятся на указанной территории.

Проект реконструкции одобрили, но специалисты должны доработать некоторые архитектурные решения.

Напомним, что усадьба Шуваловых была продана за 275 млн рублей год назад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе может появиться новый апарт-отель на 960 номеров.