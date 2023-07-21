С петербургских школьников планируют брать больше денег за завтраки и обеды

Цены на питание в школах Петербурга могут измениться к следующему году. Увеличение стоимости распространится как на завтраки, так и на обеды учеников.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

На сайте Смольного появилось постановление правительства, согласно которому ожидается рост цен на питание в школах. В настоящее время документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно постановлению, завтрак для учащихся начальной школы подорожает с 96,9 до 99,9 рублей, а для учащихся средней школы — со 147,4 до 152,9 рублей. В свою очередь, старшеклассники смогут позавтракать за 172,1 рубля на человека в день.

Обеды и комплексные обеды тоже изменятся в цене. Для детей из начальной школы они будут стоить 249,7 рублей, хотя раньше можно было уложиться в 242,2 рубля. Для средней школы обеды увеличатся в цене примерно на 9 рублей. Таким образом, новая цена составит 294 рубля. Для старшей школы цены изменятся с 415,2 до 430,2 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Россия стала единственной страной Европы, где в мае наблюдалась продуктовая дефляция. Цены на продовольствие снизились на 1,12 %