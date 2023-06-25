Россия стала единственной страной в Европе, где продукты подешевели

Россия стала единственной страной Европы, где в мае наблюдалась продуктовая дефляция. Цены на продовольствие упали на 1,12 %

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В мае в России упали цены на продукты на 1,12%. Такая ситуация среди европейских стран наблюдалась только в нашем государстве. Это сообщают РИА Новости.

Процент майской дефляции стал рекордом не только в Европе, но и в целом для истории РФ. Ранее подобное было лишь дважды: в апреле на 0,22% и в июне 2018, когда стоимость продуктов упала на 0,42%.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, положительную картину в этой области можно связать с переориентацией логистических путей увеличением расчетов с помощью национальной валюты и рекордным урожаем зерновых и масличных культур.

В других европейских странах ситуация обратная. Пять государств показали продовольственную инфляцию больше 20%. Сюда вошли Сербия, Словакия, Украина, Эстония и Венгрия. В последней наблюдается максимальное повышение стоимости еды в 34%. Месяцем ранее инфляция там была еще выше – 39%.

По мнению Вострикова, это вытекает из-за цены энергоносителей и роста ставки европейского центробанка.

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