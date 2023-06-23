Петербуржцев предупредили о рисках при употреблении шавермы, салатов и пирожных

Популярная среди петербуржцев шаверма, а также всевозможные пирожные и салаты могут стать источником заражения гепатитом А. Специалисты объяснили, в чем кроется опасность.

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В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу предупредили, что через продукты питания запросто можно подхватить сальмонеллез, гепатит А, а также нотовирусную и ротовирусную инфекции. В частности, такое возможно, если неправильно хранить блюда, не обращать внимание на срок годности.

Так, особенно опасными могут стать изделия из рубленного мяса, шаверма, пирожные, а также салаты на майонезе и сметане. Все эти блюда не стоит хранить дольше дня в холодильнике, кроме того, при их покупке необходимо тщательно просмотреть срок годности и состав.

При первых признаках отравления рекомендуется сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что для предотвращения отложения лишних жиров в организме эксперты посоветовали отказаться от хлеба, сока и соусов.