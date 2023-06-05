Эксперты рассказали, какие продукты способствуют отложению жиров в организме

Чтобы сохранить свое тело в форме не обязательно сидеть на диетах и морить себя тренировками. Оказалось, что для поддержания тела в форме необходимо отказаться от рафинированного сахара и пшеничной муки.

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Эксперты рассказали, от каких продуктов в организме происходят отложения жиров. Оказалось, что вместо жесткой диеты необходимо отказаться от рафинированного сахара и пшеничной муки, сообщает «МК в Калининграде».

Выяснилось, что этот сахар содержится во многих продуктах, например, в хлебе, соках и соусах. При попадании его в организм в крови происходят скачки инсулина, которые способствуют отложению жиров.

Также к проблемам со здоровьем приводит и пшеничная мука.

Эксперты отметили, что заменить эти продукты можно ягодами и фруктами.