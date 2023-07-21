Улица Рубинштейна теряет позиции и перестает быть главной барной локацией Петербурга

В Санкт-Петербурге улица Рубинштейна скоро перестанет являться главным барным местом. Ее теснит улица Некрасова, так как позиции соответствующих заведений здесь повысились до 58%.

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Стало известно, что на улице Рубинштейна доля баров и пабов упала с 42 до 40%. При этом доля кафе и ресторанов здесь выросла с 53 до 57%. Таким образом, лидером по количеству баров становится улица Некрасова.

Как заметил Петроград, в общей сложности доля заведений общественного питания и отдыха на Рубинштейна сейчас составляет 78%. Примечательно, что на Некрасова доля баров поднялась с 51 до 58%, а ресторанов, наоборот, уменьшилась с 34 до 31%. Общее количество заведений здесь постоянно растет, — только за первое полугодие их доля превысила 50%.

По протяженности улица Некрасова также обходит Рубинштейна. Таким образом, арендаторам есть, где открывать новые локации.

Напомним, что улица Некрасова находится в Центральном округе Северной столицы. Она соединяет Греческий и Литейный проспекты, ее протяженность составляет 1 200 метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в апреле на Рубинштейна опечатали сразу два бара, которые оказались причастны к мошенничеству на 11 миллионов рублей.