На Рубинштейна опечатали сразу два бара, причастных к мошенничеству на 11 млн рублей

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело в отношении 19 злоумышленников, использовавших мошенническую схему с использованием электронных средств платежа. В рамках мероприятий правоохранители опечатали сразу два бара на улице Рубинштейна.

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В пресс-службе главного управления СК РФ по Петербургу 28 апреля сообщили, что из опечатанных заведений на Рубинштейна было изъято 60 литров алкоголя, который реализовывался без документов. Отмечается, что в отношении бизнесменов были возбуждены дела об административном правонарушении.

Известно о десяти потерпевших, которые потеряли из-за мошенников более 11 млн рублей. По версии следствия, соучастники знакомились с нетрезвыми посетителями, после чего предлагали им вместе провести время и выпить, а затем, отвлекая их внимание, вводили в терминал оплаты большие суммы. Персонал баров был о махинациях в курсе.

Сейчас два заведения опечатали. Бары признали вещественным доказательством.

Напомним, что в начале апреля после очередного рейда СК и полиции на Думской улице закрыли последние бары. Питейные заведения проверяли в рамках расследования уголовного дела о спаивании несовершеннолетних.