С нового причала «Крестовский остров» в Петербурге запустили несколько водных маршрутов

В Санкт-Петербурге с причала «Крестовский остров» впервые запустили рейс по новым водным туристическим маршрутам. Он соединил Елагин остров с Васильевским, а также с Парком 300-летия.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Кирилла

Причал «Крестовский остров» находится на набережной Мартынова у 2-го Елагина моста. К его открытию, которое состоялось в пятницу, 21 июля, добавился запуск первого рейса по новым водным маршрутам для жителей и гостей города, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Так, теперь появилась возможность по воде добраться до парка развлечений «Диво Остров», ЦПКиО им. С. М. Кирова и других туристических мест. Отмечается, что вскоре по водным пространствам города на Неве дополнительно начнут курсировать скоростные суда на подводных крыльях «Метеор 120Р».

Известно, что новый причал рассчитан для швартовки двухпалубных и однопалубных теплоходов, среди них и маломерные суда. Отправиться в плавание смогут в том числе пассажиры с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении двух лет реализацией проекта занималась группа компаний «Астра Марин».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из Северной столицы в Кронштадт запустили скоростное судно. Речь идет о катамаране «Форт Кроншлот». Новое направление открыли между причалом «Дворцовая пристань» и парком «Остров фортов».