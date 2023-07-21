Из Петербурга до Кронштадта начал курсировать новый скоростной катамаран «Форт Кроншлот»

Из Санкт-Петербурга в Кронштадт запустили скоростное судно, на котором могут поместиться до 152 пассажиров. Речь идет о новом катамаране «Форт Кроншлот».

Фото: пресс-служба Смольного

Новое водное направление 20 июля открыли между центральным причалом «Дворцовая пристань» в Петербурге и парком «Остров фортов» в Кронштадте. Скоростной катамаран сможет доплыть из точки А в точку В примерно за час.

В пресс-службе АНО «Остров фортов» сообщили, что новое судно обладает панорамным салоном и открытой палубой. Катамаран способен вместить до 152 человек и подходит для пассажиров с ограниченными возможностями.

Известно, что катамаран «Форт Кроншлот» является судном проекта 04580 «Котлин». В серию входит шесть судов, каждое из которых получит имя в честь кронштадтских фортов. В пресс-службе уточнили, что спрос на поездки в Кронштадт по воде растет. Так, 2021 году по такому маршруту отправились 23 тысячи пассажиров, а в 2022 — уже 56 тысяч. По прогнозу экспертов, в текущем году цифра составит не меньше 80 тысяч граждан.

Напомним, что два судна проекта «Котлин» уже были спущены на воду этой весной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сезон метеоров открыли в Северной столице 28 апреля. Тогда на маршрут выпустили восемь теплоходов.