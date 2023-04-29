Первые с начала года метеоры вышли на маршрут между Петербургом и Петергофом

В Санкт-Петербурге 28 апреля открыли сезон метеоров. Всего на маршрут выпустили восемь теплоходов.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как рассказали в пресс-службе ГК «Астра Марин», за первый день планировалось осуществить 32 отправления метеоров в Петергоф и обратно с интервалами в 30 минут. По итогам предварительных продаж востребованность теплоходов за первый день стала больше в 2,5 раза, чем в первый день прошлого года.

Отмечается, что количество рейсов в этом году стало больше на шесть в каждую сторону, а в дни очень высокого спроса специалисты могут ввести дополнительные отправления.

Еще до старта сезона все метеоры обновили, а также оборудовали дополнительной системой для аудиоэкскурсий.

Напомним, что сезон навигации по рекам и каналам Северной столицы стартовал 17 апреля.