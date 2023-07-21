На Антонова-Овсеенко пятеро злоумышленников избили и обокрали повара

В Невском районе на повара одного из заведений общепита напала группа из пяти человек. Неизвестные избили мужчину и отнял у него личные вещи.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, злоумышленники подкараулили 38-летнего пострадавшего в ночь с 19 на 20 июля. У одного из домов по улице Антонова-Овсеенко пятеро неизвестных сначала избили горожанина, а затем забрали у него мобильный телефон, банковскую карту и наушники.

Пострадавший сразу же обратился к правоохранителям. Через несколько часов его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомам, ушибами, закрытым переломом ребра и алкогольной интоксикацией. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили .

Злоумышленники же с места преступления скрылись. Через какое-то время со счета петербуржца через мобильное приложение было списано 10 100 рублей. В общей сложности сумма ущерба составила больше 25 тысяч рублей. Гражданин написал заявление, но примет нападавших не запомнил.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители разыскивают злоумышленника, избившего плотника до бессознательного состояния и ограбившего его на Волковском проспекте.