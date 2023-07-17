В Петербурге разыскивают неизвестного, избившего плотника до бессознательного состояния и ограбившего его на Волковском проспекте

Правоохранители Фрунзенского района изучают обстоятельства жестокого нападения на плотника. Пока гражданин был без сознания, неизвестный забрал у него личные вещи и сбежал.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 июля около 12 часов ночи к правоохранителям обратился 59-летний житель Ульяновской области, работающий плотником и проживающий в городе. Пострадавший пояснил, что 15 июля в девять вечера у одного из домов по Волковскому проспекту злоумышленник нанес ему сзади сильный удар по голове. Гражданин потерял сознание, а когда очнулся обнаружил пропажу телефона и 187 тысяч рублей из своей сумочки.

В общей сложности ущерб составил 197 тысяч рублей. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует, но помогли камеры с соседнего магазина. Ориентировка на преступника уже составляется.

В настоящее время приняты меры к розыску и задержанию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», но после оно было переквалифицировано в «Грабеж».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители ищут мужчину, избившего пожилую пару на городской заправке.