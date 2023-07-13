В Петербурге разыскивают мужчину, избившего пожилую пару на заправке

На заправке в Санкт-Петербурге неизвестный набросился на пожилых людей с кулаками. В настоящее время злоумышленника ищут.

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Об инцидент на одной из заправочных станций города стало известно утром 12 июля, сообщает «МК в Питере». Тогда правоохранителям рассказали о безжалостном избиении пенсионеров.

Очевидец уточнил, что гражданин, которому на вид 30-40 лет, напал на пожилых мужчину и женщину, после чего избил их и скрылся с места инцидента. От вызова скорой пострадавшие отказались.

Пенсионеры пришли с заявлениями к правоохранителям на следующий день. Они объяснили, что неизвестный подошел к ним на заправке, а затем начал избивать их руками и ногами.

Камеры на месте преступления просмотрели специалисты. В настоящее время злоумышленника разыскивают, его личность устанавливается. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».