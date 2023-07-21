В Петербурге установят больше четырех тысяч новых камер видеонаблюдения за 2 млрд рублей

Петербургские власти ищут компанию, которая сможет заняться установкой новых камер видеонаблюдения. В общей сложности на эти цели планируется выделить около 2 миллиардов рублей.

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Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Конкурс на установку камер объявил городской мониторинговый центр (ГМЦ), подведомственный Комитету по информатизации. На проект Смольный готов выделить примерно 2 миллиарда рублей.

Согласно условиям заказчика, на городских улицах требуется установка 4 250 видеокамер, а также обеспечение доступа к их данным. При этом наблюдение обеспечат больше чем по 1 500 адресам.

Заявки принимаются до 25 июля. Контракт же могут заключить до 31 декабря 2025 года.

Напомним, что на сегодняшний день в Петербурге функционируют больше 73 тысяч камер.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за въезд в Северную столицу могут ввести плату. Эта мера направлена на борьбу с загруженностью центра города.