Из-за скопления машин на дорогах въезд в Петербург может стать платным

За въезд в Петербург могут ввести плату. Такая мера направлена на борьбу с загруженностью центра города.

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О возможном нововведении предупредил глава Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Горожанам напомнили, что в настоящее время на территории региона запускают платные парковки, а также новые станции метро. В скором времени на линии также выйдут усовершенствованные трамваи и автобусы. Эти меры, по словам Бельского, должны разгрузить центр города на Неве, в связи с этим же въезд могут сделать платным, сообщает АБН.

Кроме того, Бельский прокомментировал строительство трассы М-7, а также возмущения, которые проект вызывает у местных жителей. Так, некоторые горожане считают, что реализация строительство дороги ухудшит экологическую обстановку в городе.

По словам главы ЗакСа, сейчас специалисты решают, как расположить трассу относительно Удельного парка без вреда экологии.