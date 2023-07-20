Трехлетний ребенок упал с пятого этажа в Ленобласти

В Ленобласти трехлетний малыш вывалился из окна пятого этажа. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в среду, 19 июля по номеру 112 позвонила 25-летняя жительница Ленобласти. Она сообщила, что ее трехлетний сын выпал из окна. При этом семья проживает на пятом этаже.

За мальчиком выехала скорая помощь. Врачи доставили пострадавшего в больницу и диагностировали у него перелом, несколько ушибов и травму живота. Ребенка в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Как рассказала мать, она отошла на 15 минут, пока малыш сидел на кухне. Комната в этот момент проветривалась. Когда женщина вернулась, то увидела, что окно было широко открыто, а ее сын лежал на траве около дома.

Правоохранители выяснили, что семья стоит на учете в ПДН.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что еще один несчастный случай с москитной сеткой коснулся маленького ребенка. На этот раз жертвой стал годовалый житель Святогорска.