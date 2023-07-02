Маленький иркутянин пробил голову, выпав из окна отеля в Петербурге

В Адмиралтейском районе пятилетний мальчик выпал из окна отеля. Известно, что ребенок приехал в Петербург с родителями из Иркутска.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 1 июня из окна отеля на улице Большая Морская в Петербурге выпал ребенок.

Полицейские и врачи сразу после происшествия выехали на место. В номере они обнаружили пятилетнего малыша с пробитой головой. Его увезли на скорой в больницу в стабильно-тяжелом состоянии.

Известно, что мальчик приехал с родителями и братом из Иркутска. Повезло, что комната семьи располагалась на первом этаже четырехэтажного здания.

По предварительной информации, происшествие случилось из-за собственной неосторожности ребенка и по недосмотру родителя.

Правоохранители проверили иркутян. Семья оказалась полная, благополучная и не состоящая на учете.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе маленький петербуржец получил тяжелые травмы, выпав из окна многоэтажки. Мальчика не выдержала москитная сетка.