Популярность города на Неве среди туристов упала по сравнению с прошлым годом

Москву, Петербург и Сочи чаще всего посещали туристы среди городов страны в первом полугодии 2023-го.

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За первое полугодие 2023 года Петербург занял второе место среди туристических направлений россиян. Это выяснил сервис OneTwoTrip, сообщает «Газета.Ru». В северную столицу купили 11.9% билетов.

На первом месте по популярности традиционно находится Москва. Этот город выбрали более 30% жителей страны. А уже после, на третьем месте расположился Сочи. Туда улетели 7% туристов.

Больше всего в РФ путешествует мужчин. Они садились в самолет в 52.9% случаев. И преимущественно пассажиры выбирают поездки без детей – 79.5%. Чаще перелеты, чем другие способы передвижения выбирают люди от 26 до 40 лет. Их более 40%.

Стоит заметить, что, несмотря на популярность города на Неве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сюда стали реже покупать авиабилеты на 4,1%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что большинство российских туристов в июне предпочли не покидать страну во время отдыха. Такое решение приняли около 80% граждан.