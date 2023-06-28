Больше 80% россиян решили не улетать на отдых за границу в июне

Большинство российских туристов в июне предпочли не покидать страну во время отдыха. Такое решение приняли около 80% граждан.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Так, остаться в России на первый месяц лета решили 84% путешественников. При этом еще 8% провели отпуск в странах ближнего зарубежья. Как сообщает АБН, авиабилеты по этим направлениям увеличились в цене на 9%.

Чаще всего россияне летали в Турцию, Армению и Казахстан. Если рассматривать варианты подальше, то популярностью пользовались ОАЭ, Китай, Таиланд, а также Израиль.

Известно, что на перелеты в ближнее зарубежье цены подскочили с 26 до 28 тысяч рублей. Стоимость билетов на рейсы в дальнее зарубежье, наоборот, упала на 4% до 44 тысяч рублей.