Разбойник в Петербурге заставил девушку оформить на себя кредит

В Выборгском районе разбойник напал на 19-летнюю девушку и заставил оформить ее кредит. Пострадавшая обратилась в полицию.

Фото: unsplash

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 1 июля в полицию обратилась 19- летняя девушка. Она рассказала, что рано утром, около 04:50 на нее напал неизвестный. Он схватил заявительницу за шею и закрыл ей рот и нос. После чего ударил по голове кулаком и затащил в красную машину.

А автомобиле разбойник потребовал от потерпевшей оформить на себя кредит в мобильном приложении на сумму в 360 тысяч рублей.

В результате девушка получила травму головы. К счастью, госпитализация не потребовалась. Врачи отпустили ее домой.

Во время розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-лений житель Ленобласти.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный в крупном размере). Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что В Невском районе Петербурга двое разбойников отобрали рюкзак с деньгами у мужчины. Они распылили пострадавшему в лицо аэрозоль.